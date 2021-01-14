Звон в ушах может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

Звон в ушах может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
Звон в ушах назвали признаком серьезных проблем со здоровьем. Фото: Pixabay

Регулярный звон в ушах может говорить о наличии серьезных проблемах со здоровьем.

Ученые на основе исследования пришли к выводу, что звон в ушах – тиннитус – является признаком того, что в организме не хватает витамина B12, сообщает Express.

Дефицит B12 также может стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов. Тиннитус – звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел. Если не прислушаться к советам, то можно получить тошноту, боль в животе и нарушение сердечного ритма.

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