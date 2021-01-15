Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода на Крещение

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов спрогнозировал погоду в городе в ночь на Крещение Господне — один из главных православных праздников, который верующие отмечают, в том числе, окунаясь в проруби.

Хотя в последние дни Петербург накрыли рекордные холода, по словам Колесова, уже с воскресенья значительно потеплеет. Однако не настолько, чтобы лед растаял, поэтому останется возможность возвести традиционные купели. «В этом году повезло, что есть даже о чем поговорить», — отметил синоптик. В прошлом году, напомним, лед на водоемах города так и не установился из-за аномально теплой зимы.

В крещенскую ночь, по предварительным прогнозам, за окном будет -3…-5 градусов, а ветер будет дуть с запада со скоростью 5-8 метров в секунду, поэтому Колесов советует ставить на купели защиту против ветра, а желающим искупаться — позаботиться о теплой одежде.

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