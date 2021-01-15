Пандемия унесла жизни более 2 млн человек со всего мира

Пандемия унесла жизни более 2 млн человек со всего мира
В мире более 2 млн человек умерли от коронавируса. Фото: unsplash

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса на 16 января, которая обновляется на сайте в реальном времени.

По данным на 01:06 мск, в мире выявлены 2 004 269 смертей пациентов в пневмониями и положительным результатом теста на коронавирус. При этом сайт Worldometer приводит еще более высокие показатели — 2 014 860 летальных исходов по всему миру.

В статистике Университета Джонса Хопкинса также говорится о 10 527 683 случаях заражения коронавирусом. Более половины из них выздоровели.

Больше всего смертей зафиксировали в Соединенных Штатах — 391 098 умерших. На втором месте Бразилия, где выявили 207 095 жертв COVID-19. Третье место у Индии — 151 918 смертей. Россия находится на восьмом месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что нулевого пациента с COVID-19 могут и не найти.

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