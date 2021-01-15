В ВОЗ заявили, что нулевого пациента с COVID-19 могут и не найти

ВОЗ не исключила, что нулевой случай заражения коронавирусом не получится установить. Фото: pixabay

ВОЗ не исключила, что нулевой случай заражения коронавирусом не получится установить. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что эксперты не смогут установить нулевой случай заражения коронавирусной инфекцией.

Комментируя работу специалистов ВОЗ в Китае, эксперт организации Мария ван Керкхове предположила, что исследователям, возможно, не удастся определить, кто был первым человеком, заразившимся штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

«Но мы будем использовать все научные возможности и проводить необходимые исследования», — подчеркнула эксперт ВОЗ.

Она отметила, организация не будет ежедневно отчитываться о проделанной в Китае работе. По ее словам, ВОЗ обязательно будет сообщать о действиях миссии специалистов, но только по мере поступления информации.

Напомним, международная научная группа из 13 экспертов прибыла в Ухань для изучения происхождения коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга выяснят, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19.