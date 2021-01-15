Ученые из Петербурга выяснят, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

Ученые пригласили принять участие в научной работе добровольцев, которые имеют подтвержденный тесный контакт с зараженным человеком, но при этом у них отрицательный тест на COVID-19.Фото: pixabay

Ученые пригласили принять участие в научной работе добровольцев, которые имеют подтвержденный тесный контакт с зараженным человеком, но при этом у них отрицательный тест на COVID-19.Фото: pixabay

Петербургские ученые проведут исследование с участием жителей города, которые не заразились коронавирусом даже после тесного контакта с инфицированными больными.

Изучить организмы невосприимчивых к коронавирусу людей предстоит специалистам из Фонда перспективных медицинских исследований и разработок Петербурга. Они планируют добыть больше информации о врожденной устойчивости человека к ковиду. Ученые пригласили принять участие в научной работе добровольцев, которые имеют подтвержденный тесный контакт с зараженным человеком, но при этом у них отрицательный тест на COVID-19.

Обнаруженные генетические факторы индивидуальной устойчивости к коронавирусу помогут создать новые способы лечения и диагностики предрасположенности.

Исследователи проведут генетические, биохимические, иммунологические и другие анализы. У петербуржцев возьмут мазки и анализ крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 20 тыс. петербуржцев получили вакцину «Спутник V» от Covid-19.