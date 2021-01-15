Около 20 тыс. петербуржцев получили вакцину «Спутник V» от Covid-19

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Российский препарат «Спутник V» получили уже порядка 20 тыс. жителей Петербурга.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поделился последними данными о вакцинации в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Отмечается, что первую дозу «Спутник V» получили 20 тыс. петербуржцев, из них только 1,5 тыс. человек закончили полный цикл вакцинации.

На данный момент в городе есть 42 тыс. 692 дозы вакцины. Однако пополнение не заставит себя ждать, – к концу января город получит еще 68 тыс. 300 доз препарата от коронавируса. Также Эргашев напомнил, что вакцинация проходит в 70 пунктах города.

«В настоящий момент можно привиться практически в 70 пунктах, все они находятся в поликлиниках. Сейчас мы прорабатываем открытие дополнительных 50 пунктов вакцинации в СПБ, в общей сложности у нас будет 120 пунктов вакцинации», – добавил политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России массовая вакцинация от Covid-19 начнется 18 января.