В России массовая вакцинация от Covid-19 начнется 18 января

В России готовятся к началу массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Принять вакцину смогут все желающие жители страны с 18 января.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 15 января, на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, передает ТАСС.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – заявила Татьяна Голикова.

Кроме этого, она добавила, что на данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Однако, третья уже «на подходе».

Напомним, что массовая вакцинация будет проходить с российского препарата «Спутник V». О начале данных мероприятий ранее сообщил президент России Владимир Путин. 13 января он поручил перейти к масштабной массовой вакцинации россиян от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России заявили о начале третьей волны коронавируса.