В России заявили о начале третьей волны коронавируса

В России заявили о начале третьей волны коронавируса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин России заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в стране. Однако по словам чиновника 2021 год будет легче предыдущего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова политика, расслабляться не стоит в любом случае. В России начинается третья волна коронавируса, которая может принести больше неприятностей, чем вторая.

«Возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», – заявил Алексей Кудрин.

Кроме этого, он заявил, что новая волна коронавируса будет сопровождаться новыми мерами поддержки. Например, правительство уже продлило действие антикризисных мер, которые были приняты в 2020 году из-за пандемии.

Также Алексей Кудрин призвал властей не забывать, что в России увеличилось количество бедного населения на фоне коронавируса. Для нормализации ситуации стоит подумать о структурных реформах, от которых «никак не уйти», считает политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что привившимся от Covid-19 россиянам рассказали зачем носить маски.

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