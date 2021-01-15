Привившимся от Covid-19 россиянам рассказали зачем носить маски

Носить маски нужно даже после вакцинации. Фото: Pixabay

Носить маски нужно даже после вакцинации. Фото: Pixabay

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал носить маски даже тем, кто приняли вакцину от коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова специалиста, вакцинированные тоже могут быть переносчиками вируса. Препарат может лишь защитить от тяжелого течения болезни, но не от передачи инфекции.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», – заявил Михаил Мурашко.

Напомним, что коронавирус за последние сутки подхватили 24 тыс. 715 россиян. Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 3 520 531 человек, заболевших коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 555 пациентов. Нарастающим итогом количество жертв COVID-19 выросло до 64 495 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иммунолог пообещал россиянам весну без новой волны коронавируса.