Иммунолог пообещал россиянам весну без новой волны коронавируса

Иммунолог пообещал россиянам весну без новой волны коронавируса
Весной не ожидается новой волны коронавируса. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что новой волны коронавируса не будет весной.

Эксперт отметил, что к весне уже сформируется необходимая иммунная прослойка, которая позволит остановить распространение вируса, сообщает РИА «Новости». Также сдерживанию пандемии будет способствовать и солнечная погода, ведь ультрафиолет для патогена «еще хуже, чем мороз».

По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировано 3 495 816 случаев коронавируса, выздоровело 2 882 044 пациента, число смертельных случаев достигло 63 940.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день в Северной столице привито от COVID-19 18 477 человек, из них 1 795 прошли оба этапа вакцинации. Также первый этап вакцинации уже прошли более 5,5 тысяч петербуржцев старше 60 лет. В общей сложности, в город на сегодняшний день поступило 42 692 дозы «Спутника V».

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