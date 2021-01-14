В Петербурге привились от коронавируса 18 477 человек

В Петербурге привились от коронавируса 18 477 человек
Фото: sputnikvaccine.com

На сегодняшний день в Северной столице привито от COVID-19 18 477 человек, из них 1 795 прошли оба этапа вакцинации.

Также первый этап вакцинации уже прошли более 5,5 тысяч петербуржцев старше 60 лет. Количество желающих сделать прививку постоянно растет — об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 14 января, на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В общей сложности, в город на сегодняшний день поступило 42 692 дозы «Спутника V», из них 27 392 доставлено в медицинские учреждения, еще 15 300 находятся на базе. До конца января должны завезти еще 66 тысяч доз. Кроме того, сейчас в Петербурге работают 70 прививочных пунктов, но их количество будет увеличено до 100.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы рассказали об ощущениях после вакцинирования.

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