Коронавирусные пациенты пожаловались на качество питания в больнице Боткина

Коронавирусные пациенты пожаловались на качество питания в больнице Боткина
В больнице никак не комментировали жалобы. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Один из них признался, что даже отравился предложенной в медучреждении едой.

Пациент Боткинской больницы заявил, что его не устраивают условия в Боткинской больнице. Он отметил, что заразился коронавирусом и поэтому был госпитализирован. Мужчине мало что нравится в нахождении в медучреждении, но больше всего он недоволен едой. Своим негодованием он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Он рассказал, что недавно завтракал омлетом с плесенью и яичной скорлупой. На обед ему принесли полусырые котлеты и невкусный суп. А на полдник пациент ел тоненький кусочек колбасы. Пациент уверяет, что перед Новым годом он и другие люди в палате отравились местной едой. После этого они ели то, что приносили родственники.

Мужчина также добавил, что больница нуждается в ремонте и уборке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водители Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест у Боткинской больницы.

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