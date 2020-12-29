Водители Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест у Боткинской больницы

Водители Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест у Боткинской больницы
Новое отделение больницы на Пискаревском проспекте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Автомобилисты Северной столицы организуют флешмоб в поддержку врачей. Они хотят поблагодарить медработников за нелегкий труд и поздравить перед новогодними праздниками.

Как сообщает медиацентр правительства Санкт-Петербурга, мероприятие пройдет 30 декабря в 18:00 во внутреннем дворе нового здания больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте. Поздравления организуют участники организации «СПБ.АВТО». Они планируют выстроится в красный крест из автомобилей. В центре будет баннер со словами благодарности.

«Выстроившись, водители одновременно нажмут на клаксон и зажгут тормозные фонари. Таким образом, организаторы хотят поздравить медиков с наступающим Новым годом и отблагодарить за труд и самоотверженную работу на передовой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе откроют детскую поликлинику и станцию «скорой» в 2021 году.

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