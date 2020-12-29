В Красносельском районе откроют детскую поликлинику и станцию «скорой» в 2021 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил готовность строящихся объектов в Красносельском районе. Детская поликлиника и подстанция скорой помощи откроются уже в следующем году.

Как сообщают в Смольном, больница будет готова в первом квартале следующего года. Она будет рассчитана на 420 посещений в смену. В целом, в клинике смогут обслуживать 16,5 тыс. детей.

«Будут открыты хирургическое, неонатологическое, педиатрическое, рентгеновское отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапия и реабилитация с бассейном», – сообщили в администрации города.

Кроме этого, в районе появится детская стоматология. Монтаж оборудования начнется в январе 2021 года.

Что касается подстанции скорой помощи, то она начнет свою работу также в начале 2021 года. Расположена она будет в доме №76 на улице Маршала Казакова. По словам Беглова, объект был построен в короткие сроки и по новым технологиям.

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