Новые корпуса в «Ленэкспо» начнут принимать пациентов в новогодние праздники

Новые корпуса в «Ленэкспо» начнут принимать пациентов в новогодние праздники
Временный госпиталь в Ленэкспо не раз критиковался. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял работу строителей в корпусах №1,2 и 3. Данные павильоны в «Ленэкспо» готовы к приему пациентов уже в новогодние праздники.

Как сообщают в Смольном, новые корпуса оснащены всем необходимым для лечения тяжелой формы коронавируса. Помимо коечных мест, предусмотрены койки с подачей кислорода. Корпуса рассчитаны на 680 коек. С ними будут работать медики Введенской больницы, специализирующейся на лечении пациентов с заболеваниями легких.

«В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале – три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что сейчас во временном госпитале в «Ленэкспо» развернуто 1769 коек в павильонах №5,7 и 8. Всего в клинику может вместиться 2500 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Беглов борьба с инфекцией ленэкспо новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России будут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19
Что известно о состоянии госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих
Новогодняя елка на Дворцовой попала в топ-3 самых высоких в России
Петербургский стилист назвала глэм-рок и диско главными трендами 2021 года
КГИОП выявил незаконный снос объекта культурного наследия в Парголово
В Петербурге пятый месяц подряд растут продажи новых автомобилей
Иномарка осталась без дверей во дворе на Институтском проспекте
Контрольно-счетная палата проверит работу «ТЭК СПб» и Комитета по ...