Новые корпуса в «Ленэкспо» начнут принимать пациентов в новогодние праздники

Временный госпиталь в Ленэкспо не раз критиковался. Фото: gov.spb.ru

Временный госпиталь в Ленэкспо не раз критиковался. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял работу строителей в корпусах №1,2 и 3. Данные павильоны в «Ленэкспо» готовы к приему пациентов уже в новогодние праздники.

Как сообщают в Смольном, новые корпуса оснащены всем необходимым для лечения тяжелой формы коронавируса. Помимо коечных мест, предусмотрены койки с подачей кислорода. Корпуса рассчитаны на 680 коек. С ними будут работать медики Введенской больницы, специализирующейся на лечении пациентов с заболеваниями легких.

«В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале – три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что сейчас во временном госпитале в «Ленэкспо» развернуто 1769 коек в павильонах №5,7 и 8. Всего в клинику может вместиться 2500 коек.

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