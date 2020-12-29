В России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были зафиксированы во всех регионах России. Болезнь выявили у 27 002 человек. Это на 2,83% меньше, чем накануне,— 27 787.
Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за весь период пандемии в России заболели более 3 105 037 человек.
Рекордное число инфицированных за сутки было зарегистрировано 24 декабря — 29 935. Общее число заразившихся достигло 3 105 037 человек.
Кроме того, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 562 людей. За указанный период по выздоровлению выписали 24 874 человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы старше 60 лет получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона».