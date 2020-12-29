В России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки

В России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки
За весь период пандемии в России заболели более 3,1 млн человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были зафиксированы во всех регионах России. Болезнь выявили у 27 002 человек. Это на 2,83% меньше, чем накануне,— 27 787.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за весь период пандемии в России заболели более 3 105 037 человек.

Рекордное число инфицированных за сутки было зарегистрировано 24 декабря — 29 935. Общее число заразившихся достигло 3 105 037 человек.

Кроме того, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 562 людей. За указанный период по выздоровлению выписали 24 874 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы старше 60 лет получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки
В Ленобласти задержана «группировка», воровавшая дорогой алкоголь и табак
В Пулково «прилетели» 220 волнистых попугайчиков из Киргизии
Двое петербуржцев подозреваются в угоне «ВАЗ» за 50 тысяч
В Совет директоров АО «ГАТР» вошел вице-губернатор Петербурга ...
Задержанный наркокурьер в Петербурге привел США и ФСБ к миллиардным ...
Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили добровольцы старше 60 лет
Белоруссия объявила о начале вакцинации препаратом «Спутник V»