В России второй день подряд сокращается количество зараженных COVID за сутки

За весь период пандемии в России заболели более 3,1 млн человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

За весь период пандемии в России заболели более 3,1 млн человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были зафиксированы во всех регионах России. Болезнь выявили у 27 002 человек. Это на 2,83% меньше, чем накануне,— 27 787.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за весь период пандемии в России заболели более 3 105 037 человек.

Рекордное число инфицированных за сутки было зарегистрировано 24 декабря — 29 935. Общее число заразившихся достигло 3 105 037 человек.

Кроме того, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 562 людей. За указанный период по выздоровлению выписали 24 874 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы старше 60 лет получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона».