Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции
Инцидент произошел у берега турецкой провинции. Фото: скриншот HABER TURK

Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

Ведется операция по спасению 15 членов экипажа.

«Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках», — сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у турецких берегов произошло кораблекрушение: ко дну пошел сухогруз “Волго-Балт” утром 7 января, сообщает РИА Новости цитируя администрацию провинции Самсун.

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