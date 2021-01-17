Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

Ведется операция по спасению 15 членов экипажа.

«Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках», — сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у турецких берегов произошло кораблекрушение: ко дну пошел сухогруз “Волго-Балт” утром 7 января, сообщает РИА Новости цитируя администрацию провинции Самсун.