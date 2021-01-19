В Ленобласти за год ввели более 2 млн квадратных метров жилья

На этот год план по строительству жилой недвижимости в Ленобласти составляет 2,2 млн квадратных метров. Фото: pixabay

На этот год план по строительству жилой недвижимости в Ленобласти составляет 2,2 млн квадратных метров. Фото: pixabay

За прошлый год в Ленинградской области сдали 2,3 млн квадратных метров жилой недвижимости, из которых 1,3 млн — частные дома, дачи и коттеджи.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, план по вводу жилья на 2020 год составлял 2,2 млн квадратных метров. Таким образом, регион перевыполнил план на 8%. Годом ранее в области ввели почти 3 млн «квадратов» жилья.

Замглавы правительства Ленобласти Михаил Москвин отметил, что на этот год план по строительству жилой недвижимости составляет 2,2 млн квадратных метров, причем почти 8 млн «квадратов» уже находятся «в стройке».

Также в Ленобласти появились девять детских садов, которые создали 1590 мест. Четыре из них находятся в Кудрово, два — в Мурино, по одному — в Мистолово, Новогорелово и Янино.

Кроме того, в регионе открыли семь школ более чем на четыре тысячи мест: в Мурино, Буграх, Толмачево, Федоровском, Шлиссельбурге, Новоселье и Новогорелово.

В текущем году планируется открыть еще 10 детских садов и пять школ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году.