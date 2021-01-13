Строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году

Госстройнадзор рассказал о сроках строительства восьми долгостроев в Ленобласти. Фото: pixabay

Госстройнадзор рассказал о сроках строительства восьми долгостроев в Ленобласти. Фото: pixabay

Комитет государственного строительственного надзора и государственной экспертизы Ленобласти сообщил, на какой стадии застройки находятся восемь проблемных ЖК.

Ранее восемь долгостроев передали региональному фонду защиты прав дольщиков, чтобы возобновить строительство и довести его до конца. Сообщается, что в настоящее время проводится экспертиза по третьему корпусу ЖСК «Поляны», строительство начнется в марте. Стройку трех домов ЖК «Город детства» от «СНВ Северо-запад» уже начали.

Также Госстройнадзор проверяет вторую очередь ЖК «Елки Вилладж». Рассматривается проектно-сметная документация по 12-ти корпусам ЖК «Шотландия». По ЖК «Янинский сад» и ЖК «Рябиновый сад» заключены договоры на разработку проектно-сметной документации.

Шесть корпусов ЖК «Щегловская усадьба» начнут строить в конце апреля. ЖК «Тареал» в конце января пройдет регистрацию по передаче региональному Фонду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два проблемных долгостроя в Сосново и Сертолово завершили под Новый год.