Строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году

Комитет государственного строительственного надзора и государственной экспертизы Ленобласти сообщил, на какой стадии застройки находятся восемь проблемных ЖК.
Ранее восемь долгостроев передали региональному фонду защиты прав дольщиков, чтобы возобновить строительство и довести его до конца. Сообщается, что в настоящее время проводится экспертиза по третьему корпусу ЖСК «Поляны», строительство начнется в марте. Стройку трех домов ЖК «Город детства» от «СНВ Северо-запад» уже начали.
Также Госстройнадзор проверяет вторую очередь ЖК «Елки Вилладж». Рассматривается проектно-сметная документация по 12-ти корпусам ЖК «Шотландия». По ЖК «Янинский сад» и ЖК «Рябиновый сад» заключены договоры на разработку проектно-сметной документации.
Шесть корпусов ЖК «Щегловская усадьба» начнут строить в конце апреля. ЖК «Тареал» в конце января пройдет регистрацию по передаче региональному Фонду.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два проблемных долгостроя в Сосново и Сертолово завершили под Новый год.