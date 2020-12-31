Два проблемных долгостроя в Сосново и Сертолово завершили под Новый год

В Ленинградской области в последний день года было выдано два разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов. Проблемные долгострои в Сосново и Сертолово завершили спустя пять лет с начала работ.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, комитет Госстройнадзора выдал разрешение пятиэтажному дому на 89 квартир в Сосново на Типографском переулке. Дом строился с 2015 года. В 2019 застройщик объявил о банкротстве и только сейчас удалось завершить работы.

Также в эксплуатацию 31 декабря был введен четвертый корпус ЖК «Чистый ручей» в городе Сертолово. Объект также строился с 2015 года. Передача квартир должна была пройти в марте 2019 года.

Всего в 2020 году было введено в эксплуатацию 22 проблемных дома, где квартиры получат более 4 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2020 год оказался хуже, чем предыдущий для 68% компаний Петербурга.