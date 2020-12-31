2020 год оказался хуже, чем предыдущий для 68% компаний Петербурга

В Северной столице предприниматели завершают календарный год. Только 26% бизнесменов назвали 2020 год положительным, остальные – дали менее лестную оценку.

Согласно данным сервиса по поиску работы hh.ru, около 26% опрошенных компаний признались, что 2020 году лучше, чем предыдущий. Разницу не смогли почувствовать другие 6%. Остальные 68% – дали отрицательную оценку уходящему году.

«Почти всех работников среди опрошенных компаний в Петербурге коснулась дистанционная работа. Полностью весь офис на удаленку в Северной столице в 2020 году переводили 47% компаний, частично – еще 53%», – говорится в сообщении компании.

Отметим, что вернутся в офис смогли только 18% компаний. Каждая третья организация отдает предпочтения удаленной работе. 44% – временно возвращали персонал в офис, но потом снова отправляли домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга поддержат местный турбизнес льготными микрозаймами.