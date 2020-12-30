Власти Петербурга поддержат местный турбизнес льготными микрозаймами

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса утвердил программу предоставления микрозаймов на льготных условиях малому и среднему бизнесу в туристической сфере.

Как объяснили в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, эти деньги можно направить на зарплаты сотрудников, обязательные налоговые отчисления и взносы с фонда заработной платы. Минимальная сумма займа — 50 тысяч рублей, максимальная — 5 млн. Процентная ставка составляет 0% годовых на 1 – 12 месяцев, по 3% годовых на 13 – 24 месяца и 25 – 36 месяцев, а занять деньги можно на срок от 6 до 36 месяцев.

Кроме того, Смольный предоставляет отсрочку возврата основной суммы займа и процентов в первый год после выдачи. Микрозаймы выдаются без залога, под поручительство владельцев компании, чей контрольный пакет долей в компании составляет полную сумму займа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональным инвесторам в Петербурге предоставят дополнительные льготы.