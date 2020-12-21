Региональные инвесторы в Петербурге получат дополнительные налоговые льготы

При реализации региональных инвестиционных проектов (РИП), согласно изменениям, внесенным в закон «О налоговых льготах», ставка по налогу на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составит 10%, а ставка налога на имущество, созданного в рамках реализации РИП, — 0%.
Соответствующий коррективы утвердил губернатора Петербурга Александр Беглов, информирует в понедельник, 21 декабря, пресс-служба городской администрации. Отмечается, что отсутствие ограничений по численности и минимальный входной порог по вложениям позволит стать участниками РИП широкому спектру представителей бизнеса, в том числе малого и среднего.
Проект направлен на создание новых товаров, развитие петербургских предприятий на внутреннем рынке и развитие экспортного потенциала, а в конечном счете — на рост валового регионального продукта.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января все петербургские школьники льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами.