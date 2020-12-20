С 1 января школьники-льготники в Петербурге будут получать бесплатное двухразовое питание

Бесплатными завтраками и обедами обеспечат школьников с 1 по 11 классы. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Бесплатными завтраками и обедами обеспечат школьников с 1 по 11 классы. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Соответствующие изменения, утверждающие бесплатное питание для школьников льготных категорий, внес в Социальный кодекс Северной столицы губернатор Александр Беглов.

Двухразовое бесплатное питание, которое должны предоставлять учащимся среднеобразовательных учреждений с 1 января 2021 года, включает в себя, согласно документации, завтрак и обед или комплексный обед.

Право на обеспечение питанием предоставляется некоторым категориям учащихся с 1 по 11 класс, указанным в статье 82 Социального кодекса. Претендовать на бесплатные завтраки и обеды школьники могут вне зависимости от их места жительства, места пребывания и гражданства, уточняет пресс-служба петербургской администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителей школьников Северной столицы сбивают с толку фейковые новости о якобы продлении зимних каникул.