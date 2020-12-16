Петербургских родителей сбивают с толку фейки о продлении школьных каникул

Петербургские родители продолжают путаться в заявлениях городских властей о работе школ. Ситуацию нагнетают и фейковые новости. На этот раз Смольному пришлось опровергать информацию о продлении школьных каникул.

О распространении фейков в среду, 16 декабря, сообщил комитет по образованию. По данным ведомства, в социальных сетях распространились данные о принятом решении продлить в Петербурге зимние каникулы для школьников.

В комитете напомнили, что в Северной столице зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в школах возобновят 11 января.

С толку петербургских родителей могут сбивать не только фейковые новости, но и заявления городских властей о том, что такое решение «могут принять». Так, в декабре этого года в эфире «Радио России» губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в Смольном обсуждают вариант продления зимних каникул для школьников 5-11 классов.

«Ввиду серьезности положения, такой шаг в нашем городе тоже не исключен», — сообщал тогда губернатор.

Отметим, что ранее в Сети уже появлялись фейки о том, что петербургские школы переходят на дистанционное обучение. К посту в соцсетях тогда даже прикрепляли скриншот с сайта городской администрации. Тогда выяснилось, что даты «дистанционки» подправили в фоторедакторе.

Между тем, большинство петербургских родителей опасаются введения дистанционного обучения, вспоминая непростой опыт весны этого года, когда комитет по образованию продемонстрировал отсутствие четкой стратегии по этому вопросу.

В настоящее время перевести ребенка на дистанционное обучение можно по желанию. По разным причинам на «удаленке» занимаются порядка 30 тысяч школьников. На карантин также, по решению руководства школы, могут закрываться отдельные классы. Ранее вице-губернатор Ирина Потехина отмечала, что городские школы ждут новогодних каникул, чтобы получить небольшую «передышку». По ее словам, становится все яснее, что к обычному режиму работы школы до конца учебного года, скорее всего, не вернутся.