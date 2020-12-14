«Дистанционка» настигает: петербургские школы ждут «передышки» от COVID-19 на каникулах

В Смольном остается все меньше надежд на то, что петербургские школы смогут вернуться к обычному режиму работы до конца учебного года. Эпидемиологическая ситуация в городе остается непростой, а классов на «дистанционке» все больше.

Петербургские школы ждут начала новогодних каникул, чтобы получить небольшую передышку. Сейчас на дистанционном обучении находится больше 570 классов. По разным причинам на удаленный формат обучения были переведены 30 тысяч школьников. Пока оставшиеся 500 тысяч продолжают заниматься в очном режиме.

Однако в Смольном признают: ситуация складывается непростая.

«Уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина, которая координирует деятельность комитета по образованию. Как отмечала вице-губернатор, пока городские власти надеются на вакцинацию, которая начнется в ближайшие недели, и петербургские учителя получат возможность сделать прививку.

Отметим, что еще по состоянию на 7 декабря в Петербурге на дистанционном обучении находились 11.5. тысяч школьников. При этом наблюдался рост числа детей, которые возвращались на очное обучение.

Как писала gazeta.spb.ru, в том, что в Смольном обсуждают перевод школ на дистанционное обучение, ранее признавался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он уточнял, что речь шла об «удаленке» для учеников средних и старших классов. Губернатор отмечал, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Она остается непростой. Комитет по здравоохранению уже констатировал новый антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом. Суточный прирост новых заболевших по-прежнему превышает 3,5 тыс. человек. Отметим, что всего с начала пандемии в Петербурге успели выявить более 174 тысяч заболевших.