Смягчению ограничений в Петербурге может помешать антирекорд госпитализаций с COVID-19

В Петербурге городские власти задумались о смягчении ограничений, однако рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 может направить ход мыслей в Смольном в другую сторону.

За последнюю неделю Петербург побил антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. С 7 по 13 декабря в Северной столице с коронавирусом и пневмониями в больницы города доставили 5 785 человек. По данным комитета по здравоохранению, предыдущий рекорд был зафиксирован на отметке 5,5 тыс. госпитализаций.

Отметим, что такой показатель может помешать возможному смягчению ограничений, которое в настоящее время рассматривается Смольным. Об этом городские власти задумались на фоне скандала с рестораторами, которые выступили против запрета работы в новогодние каникулы.

Как писала gazeta.spb.ru конфликт между представителями бизнеса и Смольным начался с простых заявлений. Затем последователи требования предпринимателей компенсировать убытки, которые они, по их мнению, понесут, если перестанут работать после 19:00 и полностью закроют заведения с 30 декабря по 3 января.

Когда Смольный в смягчении ограничений отказал, а губернатор Петербурга Александр Беглов дал понят в ответ на письмо омбудсмена Анастасии Татуловой, что изменений ждать не стоит, конфликт вышел на новый уровень.

Рестораторы создали «Карту сопротивления» с перечнем заведений, которые собирались нарушить запрет на работу в новогоднюю ночь. В результате внимание на скандал обратили в прокуратуре и Кремле. В последнем, правда, рестораторов осудили, но призвали стороны к диалогу.

Встречу с бизнесом провели, а Смольный пообещал рассмотреть предложения рестораторов. Позже стало известно, что власти могут пересмотреть запрет на работу после 19:00, а также во время январских каникул. При этом разрешать общепиту работать по ночам пока не планируют.