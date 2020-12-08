В Смольном обсуждают «дистанционку» для школ – ситуация с COVID-19 в Петербурге остается сложной

У петербургских родителей, которые выступают против перевода школ на дистанционное обучение, появился новый повод для беспокойства. Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что этот вопрос обсуждают в Смольном.

Об этом накануне, 7 декабря, петербургский губернатор сообщил в эфире «Радио Россия». По его словам, в Смольном обсуждают вопрос о переводе школьников, которые учатся в средних и старших классах, на занятия из дома. При этом он подчеркнул, что решение о переводе на дистанционное обучение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Между тем, обстановка в городе ухудшается. Число активных заболевших коронавирусом подходит к 60 тысячам. Каждый день подтверждают более трех тысяч новых случаев.

Кроме того, на обсуждении у петербургских властей находится идея о продлении зимних каникул для ребят из 5-11 классов.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее депутат Законодательного Собрания Петербурга Оксана Дмитриева уже призывала городские власти перевести все школы на удаленный формат работы. Пока в Петербурге действует смешанное обучение. На дистанционное обучение школьников переводят по желанию. При этом отдельные классы переводят на «удаленку» из-за числа заболевших. На карантин закрывался полностью только один физико-математический лицей №239.

По данным на 7 декабря, на дистанционном обучении находятся 11,5 тысяч школьников. При этом в городе наблюдается рост числа детей, которые возвращаются на очное обучение.

Несмотря на то, что «индивидуальная дистанционка» работает в петербургских школах около месяца, формат по-прежнему вызывает немало вопросов. Изначально родителей волновали организационные моменты (не все смогли получить доступ вовремя). Затем петербуржцы не понимали, как совмещать программу очного и дистанционного обучения, было неясно, как будет проходить аттестация. Последний вопрос, судя по странице комитета по образованию в социальной сети «ВКонтакте», волнует петербургских родителей до сих пор.

Осенью, по результатом опроса вице-губернатора Ирины Потехиной, 75% из 100 тысяч опрошенных родителей заявили, что выступают против дистанционного обучения.