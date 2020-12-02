В ЗакСе призвали перевести все петербургские школы на «дистанционку»

Руководитель фракции Партии роста в петербургском парламенте Оксана Дмитриева призвала городские власти перевести все школы на удаленный формат работы.

Об этом депутат заявила во время заседания парламента в среду, 2 декабря. По ее словам, в Северной столице уровень заболеваемости педагогов составляет около 5-6 процентов.

Дмитриева также подчеркнула, что уже сейчас нужно принимать ограничительные меры: отказаться от концертов, выступлений, массовых гуляний. Парламентарий не исключает, что основным очагом Covid-19 является общественный транспорт, но его работу останавливать нельзя.

Напомним, сейчас городские образовательные учреждения сейчас принимают заявления на смешанную форму обучения. Эта форма обучения предполагает и семейное образование. Ученики получат доступ к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке, но контролировать ребенка придется родителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем отличаются дистанционное, смешанное и цикличное обучение.