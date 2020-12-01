До Нового года без дистанционки могут дотянуть не все классы петербургских школ

В Петербурге продолжают переводить на дистанционное обучение отдельные классы городских школ. На тотальную дистанционку перешел только один лицей, однако уже ясно, что на очном обучении до Нового года дотянут не все – пока эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.

По последним данным, в настоящее время на дистанционное обучение были переведены ученики 153 классов в 75 петербургских школах. В комитете по образованию отмечают, что удалено занимается меньше процента от общего числа классов. Еще почти 14 тысяч школьников находятся на индивидуальной дистанционке – по заявлению родителей.

Полагать, что ситуация улучшится до Нового года, пока не приходится – раз в несколько дней поступают сообщения о росте числа классов, переведенных на удаленное обучение. Кроме того, в городе – по-прежнему непростая эпидемиологическая обстановка. Как писала gazeta.spb.ru, специалисты полагают, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в Петербурге не приходится.

Пока в комитете по образованию заявляют о том, что переходить на тотальное дистанционное обучение для всех городских школ не планируют. Роспотребнадзор не считает такое решение целесообразным.

Между тем, по решению руководства, на полное удаленное обучение уже перешел физико-математический лицей «№239. В каждом классе учебного заведения есть заболевшие ученики. Заразились и десять учителей, в том числе по основным предметам.

Кроме того, еще в ноябре вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отмечала: ввести дистанционное обучение просят многие учителя из-за большого количества заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вузы Петербурга окончательно были переведены на дистанционное обучение.