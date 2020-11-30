Петербург поторопились отправить на плато по заболеваемости коронавирусом

Говорить о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, пока рано. Такое мнение высказывают эксперты. В Смольном, между тем, уже успели сообщить, что в городе «образовалось некоторое плато».

Как заявил эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян, на плато город, судя по всему, выйдет еще нескоро, передает «Комсомольская правда». По его словам, в ближайшие десять дней выхода на пик заболеваемости не будет. При этом снижение числа новых заболевших он назвал хорошей новостью.

Специалист полагает, что ситуация в Северной столице улучшится, когда улучшение наступи в соседних регионах. По подсчетам специалистов, это должно произойти до конца года.

Как писала gazeta.spb.ru, в Петербурге вновь заговорили о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщал в середине ноября.

Вскоре глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выступил с другим заявлением. Он заявил о росте числа госпитализированных и сокращении тема прироста заболевших. При этом он заметил, что у Петербурга пока появилась только «надежда» выхода на плато.

Отметим, что в прошлый раз при заявлениях о выходе на плато еще в апреле, произошло это только июне. В комздраве сообщали об этом еще в начале месяца, а глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто подтвердил только в середине.

В городе при этом выросло число больных с тяжелой формой коронавируса, а число коек сокращается. За неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 больных. По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, число госпитализаций на этой неделе выросло более, чем на 9%, по сравнению с прошлой.