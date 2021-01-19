В России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры

В России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры
Эксперты пока думают, нужны ли новые авиакомпании. Фото: Pixabay

Перевозчики задумались над этой идеей в связи с пандемией коронавируса.

В России планируют создать новые авиакомпании-лоукостеры. Они, скорее всего, будут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Об этом сообщает газета «Известия».

Уже завтра, 20 января, перевозчики выступят с докладами на эту тему. В России работает одна компания-лоукостер «Победа», но многие авиакомпании работают по этой модели. Некоторые эксперты считают, что нужно формировать благоприятные условия для существующих компаний и тогда не нужно будет создавать новые.

Известно, что сегмент низкобюджетных перевозок заинтересовал авиакомпании из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петербурге на 3 декабря.

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