В России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры

Перевозчики задумались над этой идеей в связи с пандемией коронавируса.

В России планируют создать новые авиакомпании-лоукостеры. Они, скорее всего, будут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Об этом сообщает газета «Известия».

Уже завтра, 20 января, перевозчики выступят с докладами на эту тему. В России работает одна компания-лоукостер «Победа», но многие авиакомпании работают по этой модели. Некоторые эксперты считают, что нужно формировать благоприятные условия для существующих компаний и тогда не нужно будет создавать новые.

Известно, что сегмент низкобюджетных перевозок заинтересовал авиакомпании из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петербурге на 3 декабря.