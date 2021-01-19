Манукян признался, что женат на Бузовой

Блогер прокомментировал слухи об их свадьбе на Мальдивах.

Блогер Давид Манукян принимает участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». В одном из выпусков он станцевал с партнершей Дарьей Палей, а после признался, что женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Вопрос о женитьбе задал хореограф Егор Дружинин. Он спросил, действительно ли Бузова является супругой Манукяна. Блогер без раздумий ответил утвердительно. Известно, что Бузова и Манукян устроили свадьбу на Мальдивах и до сих пор неясно, официальный ли это брак. Пара пока никак не комментировала многочисленные вопросы по этому поводу.

Сваха Роза Сябитова отмечала, что союз, заключенный на Мальдивах, не признается государством юридически и глупо его считать законным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова закричала матом после внезапной смены курса самолета. Бузова планировала приземлиться во «Внуково», чтобы не опоздать на съемки. Однако посадку лайнера перенесли в другой аэропорт, перед чем воздушное судно кружило над Москвой.