В сети осудили мужчину, нырнувшего в прорубь на снегокате под Тосно

В сети осудили мужчину, нырнувшего в прорубь на снегокате под Тосно
Нырнул в прорубь на снегокате Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Тосненском районе Ленобласти один из жителей решил опробовать необычный формат крещенских купаний. Идею оценили не все православные пользователи.

Во вторник, 19 января, мужчина совершил омовение на снегокате. Видео происходящего опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Не все пользователи соцсетей оценили чувство юмора парня и осудили автора.

«Православный праздник превращают в клоунаду», — написала подписчица

«Вам нужна слава и лайки», – написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проверил безопасность крещенских купелей.

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