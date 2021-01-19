В сети осудили мужчину, нырнувшего в прорубь на снегокате под Тосно

Нырнул в прорубь на снегокате Фото: скриншот "ВКонтакте"

Нырнул в прорубь на снегокате Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Тосненском районе Ленобласти один из жителей решил опробовать необычный формат крещенских купаний. Идею оценили не все православные пользователи.

Во вторник, 19 января, мужчина совершил омовение на снегокате. Видео происходящего опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Не все пользователи соцсетей оценили чувство юмора парня и осудили автора.

«Православный праздник превращают в клоунаду», — написала подписчица «Вам нужна слава и лайки», – написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проверил безопасность крещенских купелей.