В сети осудили мужчину, нырнувшего в прорубь на снегокате под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти один из жителей решил опробовать необычный формат крещенских купаний. Идею оценили не все православные пользователи.
Во вторник, 19 января, мужчина совершил омовение на снегокате. Видео происходящего опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Не все пользователи соцсетей оценили чувство юмора парня и осудили автора.
«Православный праздник превращают в клоунаду», — написала подписчица
«Вам нужна слава и лайки», – написал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проверил безопасность крещенских купелей.