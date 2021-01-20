Вестибюль станции метро «Площадь Мужества» будет закрыт на вход на выходных

Вестибюль станции метро «Площадь Мужества» изменит режим работы в эти выходные. Об этом сообщил в пресс-службе петербургской подземки.

Так, в субботу и воскресенье будет закрыт вход на станцию, вестибюль будет работать только на выход.

«23 и 24.01.2021 года наземный вестибюль станции «Площадь Мужества» будет закрыт для входа пассажиров, работа вестибюля будет осуществляться только на выход.Просим заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.

Причины изменений не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на вход закрывали станцию метро «Площадь Мужества». Об этом сообщили в Telegram-аккаунте петербургской подземки. Причиной закрытия стал посторонний предмет в гребенке эскалатора – туда угодила тележка.