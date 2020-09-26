«Площадь Мужества» закрывали из-за постороннего предмета на эскалаторе

&#171;Площадь Мужества&#187; закрывали из-за постороннего предмета на эскалаторе
Станцию ненадолго закрывали. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выяснилось, что в гребенку попала тележка.

Сегодня вечером, 26 сентября, на вход закрывали станцию метро «Площадь Мужества». Об этом сообщили в Telegram-аккаунте петербургской подземки. Причиной закрытия стал посторонний предмет в гребенке эскалатора – туда угодила тележка. В итоге на протяжении некоторого времени работал только один эскалатор.

Известно, что на данный момент тележку извлекли, а станцию открыли. Она работает уже более пяти минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал». Пассажиры, пока дебошир находился внизу, просили его «дать дорогу» поездам и не мешать движению и другим людям, которые не могут уехать.

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метро площадь мужества


 

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