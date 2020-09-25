Нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал»

Нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро &#171;Обводный канал&#187;
Вероятно, мужчину ждет административная ответственность. Фото: https://vk.com/spb_today

Днем 25 сентября, около полудня, на платформе станции петербургской подземки «Обводный канал» нетрезвый мужчина остановил движение поездов, спрыгнув на рельсы.

Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтаке». Нарушитель спокойствия громко кричал и начал переругиваться с охраной, которая подбежала, чтобы достать его. Мужчина залезать обратно на платформу никак не хотел. Побродив по рельсам минут 15, он все же поднялся и хотел было сбежать, но его задержали.

Пассажиры, пока дебошир находился внизу, просили его «дать дорогу» поездам и не мешать движению и другим людям, которые не могут уехать. Хулиган, между тем, игнорировал все вежливые и не очень просьбы успокоиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить хулигана, который набросился на женщину и её домашнего енота.

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