Нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал»

Днем 25 сентября, около полудня, на платформе станции петербургской подземки «Обводный канал» нетрезвый мужчина остановил движение поездов, спрыгнув на рельсы.
Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтаке». Нарушитель спокойствия громко кричал и начал переругиваться с охраной, которая подбежала, чтобы достать его. Мужчина залезать обратно на платформу никак не хотел. Побродив по рельсам минут 15, он все же поднялся и хотел было сбежать, но его задержали.
Пассажиры, пока дебошир находился внизу, просили его «дать дорогу» поездам и не мешать движению и другим людям, которые не могут уехать. Хулиган, между тем, игнорировал все вежливые и не очень просьбы успокоиться.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить хулигана, который набросился на женщину и её домашнего енота.