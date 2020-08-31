На Бабушкина хулиган пытался отобрать у женщины её енота — нарушителя ждет суд

На Бабушкина хулиган пытался отобрать у женщины её енота &#8212; нарушителя ждет суд
Безобидное животное стало косвенной причиной уголовного дела. Фото: pixabay.com

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который нарушил общественный порядок.

По версии правоохранительных органов, 21 июля текущего года, в вечернее время, возле одного из домов по улице Бабушкина местная жительница на поводке выгуливала своего домашнего питомца, енота. В это время к ней подошел незнакомец и попытался силой отобрать животное.

Хулиган был удивлен, когда встретил сопротивление и решил открыть стрельбу из самозарядного пистолета. Хотя он выстрелил лишь единожды и в воздух, животное и хозяйка были чрезвычайно напуганы, а использование огнестрельного оружия в данном контексте является грубым нарушением общественного порядка и явным неуважением к обществу. Дело направлено в Невский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дебошир, пытавшийся украсть енота, был нетрезв.

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