Петербуржцы встали на коньки, в магазинах пусто

Антиковидные ограничения, введенные на новогодние праздники, кажется, привели к тому, что петербуржцы устремились на ледовые катки. Ведь они в отличие от театров, музеев и ресторанов не были под запретом. Из-за этого в магазинах практически пропали коньки, в чем убедился корреспондент Gazeta.SPb.

Полки с инвентарем для катания на льду в выходные оказались совершенно пустыми в одном из крупных магазинов спортивных товаров в Красносельском районе города. На покупателей «смотрела» лишь одна пара, и то детская. А ведь еще неделю или две назад там можно было найти практически любую, причем по небольшой стоимости — в районе 1,5 — 2 тыс. рублей. По словам специалиста колл-центра, куда обратился корреспондент Gazeta.SPb, в среду, 20 января, коньков нужного размера по приемлемой цене по указанному адресу по-прежнему не было.

Немногим лучше ситуация оказалась в магазине неподалеку. Средняя стоимость оставшегося на 17 января инвентаря составляла около 5 тыс. рублей. Правда, белой кожаной «классики» не нашлось. Не особо помог и самостоятельный поиск в электронном каталоге — имеющиеся в наличии пары стоили не менее 7-12 тыс. рублей. Но даже такие коньки забрать можно было лишь через пару дней.

По состоянию на 20 января на сайте одной из российских компаний розничной торговли спорттоварами есть модели по более-менее доступным ценам. Но будьте внимательны: может не оказаться нужного вам размера. Например, корреспондент Gazeta.SPb испытал трудности с поиском 37-го. Несколько таких, конечно, имеются, но не все из них понравились журналисту внешне. Кроме того, в списке адресов магазинов для самовывоза может не найтись ближайших точек. Нам, например, за парой коньков стоимостью около 3 тыс. рублей с юга города предложили съездить на юго-восток — только там выбранный инвентарь есть в наличии.

Не секрет, что коньки обязательно нужно мерить, причем на шерстяной носок. В защиту покупок в интернете стоит сказать, что выбранный товар на некоторых площадках можно оформить не платя за него заранее. Рассчитываться разрешается уже в магазине, если все подошло.

Конечно, этой зимой, по сравнению с прошлогодней бесснежной, покупать коньки в Петербурге стали больше. Так, на Wildberries с 1 по 18 января продажи, по данным компании, выросли аж на 152%. Как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb, большей популярностью среди петербуржцев пользовались яркие модели для фигурного катания и фитнеса от 2 до 4 тыс. рублей.

Продажи коньков на Ozon, по данным компании, за декабрь и неполный январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли вчетверо. «Этому способствует тренд на перенос покупок из офлайна в онлайн в ретейле и выход новых продавцов на маркетплейс», — пояснили нашему изданию. Отмечается, что активнее всего петербуржцы скупали инвентарь на второй неделе декабря, а пика спрос достиг за неделю до Нового года.

«Зимой 2020-2021 гг. средний чек в годовом сопоставлении вырос на 11% и составил почти 2,5 тысячи рублей. Среди жителей города много тех, кто покупает коньки для прогулочного катания — больше всего продаж этой зимой пришлось на раздвижные коньки (то есть те, что могут изменять размер и больше всего подходят для катков) разных марок для взрослых. Профессиональная экипировка встречается в топе продаж только на пятом месте — это женские коньки для фигурного катания», — рассказали Gazeta.SPb в компании Ozon.

Ранее мы рассказывали и показывали, как петербуржцы катаются на ватрушках. Они тоже пользуются большой популярностью у петербуржцев.