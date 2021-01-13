Врачи рассказали Gazeta.SPb о страшных последствиях неправильного катания на «ватрушках»

«Ватрушки», «плюшки», «пончики», тобогганы и прочие тюбинги — настоящая головная боль для травматологов-ортопедов. Некоторые из них шутят, что сезон их работы приходится в том числе на зиму. Не до юмора становится горожанам с тяжелыми травмами, последствия которых, говорят доктора, могут остаться надолго.

Катание на тюбингах, которые еще ласково называют «ватрушками», едва ли можно считать безобидным видом зимних развлечений. Нередко спуск, что называется, с ветерком, оборачивается тяжелыми травмами.

«Мы работаем в стационаре скорой медицинской помощи — сюда «по мелочи» не привозят. Здесь мы сталкиваемся с достаточно серьезными повреждениями — это переломы верхних и нижних конечностей, закрытые травмы груди и живота, черепно-мозговые травмы», — рассказал Gazeta.SPb заведующий травматологическим отделением №1 Елизаветинской больницы, врач травматолог-ортопед Максим Ранков.

Травмы, полученные во время катания с горок, по словам специалиста, можно назвать высокоэнергетическими — такие подразумевают достаточно серьезные последствия (повреждения длинных трубчатых костей, внутрисуставные переломы, повреждения внутренних органов и т.д.).

«У меня был пациент, который, катаясь в Озерках на «ватрушке», ударился об дерево, получил закрытые травмы живота и, насколько мне известно, ему была удалена селезёнка ввиду ее полного отрыва», — вспомнил Максим Ранков.

Его коллега, врач травматолог-ортопед Никита Мещанинов, всю опасность катания на тюбинге осознал, будучи ординатором. А ведь с тех пор прошло лет 10. По словам специалиста, в травмпункт Приморского района, где и работает доктор, каждый день обращаются от пяти до десяти жертв «ватрушек», среди которых и взрослые, и дети.

«Накануне отработал сутки, была одна женщина: в нее врезались сзади, в результате чего — компрессионный перелом грудного позвонка», — рассказал он Gazeta.SPb.

Прошедшие новогодние каникулы, по словам главврача Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексея Бойкова, после неудачных спусков с горок обернулись повреждениями для пяти человек. Еще один поступил с травмой позвоночника, рассказал Gazeta.SPb в ходе пресс-конференции главврач НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Антон Повзун.

Все специалисты, с которыми нам удалось побеседовать, сходятся во мнении, что перед тем, как скатиться с горки на «ватрушке», нужно адекватно оценить местность: не слишком ли крутой спуск, нет ли на пути препятствий или трамплинов. Последние, по словам Никиты Мещанинова, нередко становятся причиной тех самых компрессионных переломов. А еще нужно соблюдать дистанцию и не съезжать до тех пор, пока трасса полностью не освободится. И причина тут вовсе не в пандемии коронавируса.

«Часто бывает так, что один человек съезжает и врезается в препятствие — у него сломана нога, ему не пошевелиться. А второй, который следует за ним, еще больше травмирует бедолагу», — пояснил врач.

Лучше всего, считают доктора, выбирать специализированные места, где за вами будут наблюдать обученные инструкторы. Кататься на тюбинге и не бояться навредить своему здоровью можно, например, на базах отдыха. Организации, предоставляющие такие услуги, несут ответственность за безопасность трассы и инвентаря. Конечно, в случае нарушения требований пострадавшие имеют право обратиться за возмещением морального вреда, но, очевидно, что несчастье лучше предупредить, заранее проверив «ватрушку» и убедившись, что на вашем пути не «вырастет» куст или дерево.

«Если посетитель сам грубо нарушил правила безопасности на спуске, что привело к получению травмы, то эти действия могут быть расценены как грубая неосторожность и размер ущерба может быть уменьшен», — рассказала Gazeta.SPb руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

Юрист предупреждает, что организации не обязаны заключать договоры страхования, предусматривающие возможность возмещения вреда потерпевшим за счет страхового покрытия.

Надо ли говорить, что в отсутствии поблизости горки ни в коем случае нельзя привязывать тюбинг к автомобилю или снегоходу. Опуская очевидные подробности, травматолог-ортопед Никита Мещанинов заключает: «Травма случается вмиг, а лечение после нее может затянуться на долгие годы». Это при условии, если подобное развлечение не закончится смертью.

Ну и, пожалуй, самое банальное правило — выбирайте «ватрушку» по размеру и не садитесь в нее все вместе. Кататься на тюбинге можно только по одному. А кататься еще будут много, ведь синоптики обещают петербуржцам целых два месяца «настоящей зимы», которая, похоже, заставила горожан скупать товары для активного сезонного отдыха. Как рассказали Gazeta.SPb в компании Wildberries, с 1 декабря по 10 января продажи тюбингов по сравнению с прошлым бесснежным годом выросли в два раза, ледянок — в 10 раз, саней — в 13.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по факту гибели мужчины, катавшегося на «ватрушке» на Дудергофских высотах, проводится доследственная проверка. Напомним, что 27-летний молодой человек 9 января, спускаясь с горы, врезался в дерево, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда врачей. До этого, 7 января, после спуска с горки головой ударился ребенок, которого потом госпитализировали. Все произошло в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области. В тот же день в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени и переломами лобной кости и костей левой глазницы попал мальчик, который катался в Муринском парке.