В Петербурге зафиксировано 2731 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2731 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1820 человек. Из них 1539 — на самоизоляции, 281 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 934 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. При этом вылечились 24 755 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исходов, выздоровело 2 825 430 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.