Гибель мужчины, катавшегося на ватрушке в Петербурге, проверит СК

Гибель мужчины, катавшегося на ватрушке в Петербурге, проверит СК
Мужчине, погибшему во время катаний на ватрушке, было 27 лет. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, который разбился о дерево, катаясь на ватрушке на юго-западе города.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел 9 января в лесном массиве на Дудергофских высотах. Мужчина 27-ми лет разбился, когда катался на ватрушках с горы. Во время катания он получил открытую черепно-мозговую травму. Он скончался до приезда скорой.

В тот же день из парка на скорой забрали девушку, которая сломала позвоночник, и еще двоих с травмами.

» По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, осуществляются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГУ МЧС рассказали о катании с горок: ватрушки неуправляемы и непредсказуемы.

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