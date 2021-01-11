Жителям Петербурга обещают два месяца «настоящей зимы»

Ночь на 11 января выдалась самой холодной в Северной столице с начала зимы, температура воздуха опустилась до — 17 градусов. Петербуржцы отвыкли от таких морозов, однако синоптики советуют быть готовыми к тому, что холода продержатся еще долго.

По словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, в этот раз зимняя погода задержится в Северной столице, как положено, до марта. Характер зимы за окном обуславливает мощный сибирский антициклон, рассказал эксперт телеканалу «Санкт-Петербург».

К четвергу в город придет новое ультраполярное вторжение, которое принесет с севера холода — ночная температура может понизиться до -20 градусов, а днем будет держаться в районе -17…-18.

Отметим, что, как писала ранее gazeta.spb.ru, в первый рабочий день после новогодних праздников погода также не балует петербуржцев теплом. За окном -10…-12 градусов Цельсия.