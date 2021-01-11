Ночь на 11 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

Ночь на 11 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы. Температура воздуха опустилась до — 14,4 градуса.

О погоде на понедельник рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием передней части циклонического вихря. Он постепенно закроет небо плотными облаками. Кроме того, 11 января выпадет снег.

Столбики термометров покажут -10…- 12. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 762 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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