Как петербуржцы катаются на смертельно опасных «ватрушках» — фоторепортаж Gazeta.SPb

Как петербуржцы катаются на смертельно опасных &#171;ватрушках&#187; &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Как петербуржцы катаются на "ватрушках". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Фотокорреспондент Gazeta.SPb решил проверить, соблюдают ли петербуржцы правила безопасности, катаясь с горок на тюбингах.

В эти выходные любители зимних покатушек собрались в том числе в Таврическом саду. «Ватрушки» «оседлали» в основном дети.

На горку в Таврический сад. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Таврический сад пользуется популярностью у горожан не только летом, но и зимой. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Горка в Таврическом саду не крутая, зато длинная. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb публиковала комментарии врачей, которые рассказывали о том, как следует правильно кататься на тюбингах. Во-первых, сидеть в «ватрушке» может лишь один человек.

Маленькие «пассажиры» большой «ватрушки». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Во-вторых, перед тем, как съехать, нужно оценить местность.

Опасный момент. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Кажется, устали. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Лучше, конечно, подождать, когда горка полностью освободится. И держаться нужно крепче. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

О возможной опасности катания на «ватрушках» горожан предупреждают объявления, развешанные на деревьях и на скамейках в парке.

«Катание на «ватрушках» опасно для жизни», — гласят таблички. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Объявление об опасности зимник покатушек в Таврическом саду. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Спасатели МЧС предупреждают: тюбинги непредсказуемы и неуправляемы. Кататься на них лучше в специально отведенных местах.

Кататься на тюбинге и не бояться навредить своему здоровью можно, например, на базах отдыха. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В отсутствии поблизости горки ни в коем случае нельзя привязывать тюбинг к автомобилю или снегоходу. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Вот кто-то с горочки скатился. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
А кому-то «ватрушка» уже, видимо, надоела. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по факту гибели мужчины, катавшегося на «ватрушке» на Дудергофских высотах, проводится доследственная проверка. Напомним, что 27-летний молодой человек 9 января, спускаясь с горы, врезался в дерево, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда врачей. До этого, 7 января, после спуска с горки головой ударился ребенок, которого потом госпитализировали. Все произошло в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области. В тот же день в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени и переломами лобной кости и костей левой глазницы попал мальчик, который катался в Муринском парке.

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