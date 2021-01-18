Как петербуржцы катаются на смертельно опасных «ватрушках» — фоторепортаж Gazeta.SPb

Фотокорреспондент Gazeta.SPb решил проверить, соблюдают ли петербуржцы правила безопасности, катаясь с горок на тюбингах.

В эти выходные любители зимних покатушек собрались в том числе в Таврическом саду. «Ватрушки» «оседлали» в основном дети.

Ранее Gazeta.SPb публиковала комментарии врачей, которые рассказывали о том, как следует правильно кататься на тюбингах. Во-первых, сидеть в «ватрушке» может лишь один человек.

Во-вторых, перед тем, как съехать, нужно оценить местность.

О возможной опасности катания на «ватрушках» горожан предупреждают объявления, развешанные на деревьях и на скамейках в парке.

Спасатели МЧС предупреждают: тюбинги непредсказуемы и неуправляемы. Кататься на них лучше в специально отведенных местах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по факту гибели мужчины, катавшегося на «ватрушке» на Дудергофских высотах, проводится доследственная проверка. Напомним, что 27-летний молодой человек 9 января, спускаясь с горы, врезался в дерево, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда врачей. До этого, 7 января, после спуска с горки головой ударился ребенок, которого потом госпитализировали. Все произошло в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области. В тот же день в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени и переломами лобной кости и костей левой глазницы попал мальчик, который катался в Муринском парке.