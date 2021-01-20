Президент Чехии сделал прививку от коронавируса

Пока что самочувствие политика остается в полном порядке.

Президент Чехии Милош Земан сегодня, 20 января, сделал прививку от коронавируса. Ему поставили укол в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

Известно, что речь идет о вакцине Pfizer/BioNTech.

«В течение следующих двух дней президент республики пройдет в ЦВГ плановое комплексное медобследование»,

— написал пресс-секретарь.

Напоминаем, что в Чехии зарегистрировано 900 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечиться успели 750 тысяч человек, летальных исходов – 14,6 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на данный момент привиты 27 тыс. 499 петербуржцев. Однако полный курс вакцинации прошли 4 тыс. 986 человек.