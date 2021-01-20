Си Цзиньпин посетил спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022

Си Цзиньпин посетил спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022

18 января генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин проинспектировал спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022.

Си Цзиньпин посетил Столичный спорткомплекс, расположенный в районе Хайдянь, Национальный горнолыжный центр и Национальный центр катания на снегоходах, расположенные в районе Яньцин.

Си Цзиньпину представили актуальную информацию о ходе строительства спортивных объектов и о подготовке спортсменов к соревнованиям. Председатель КНР лично пообщался со строителями олимпийских объектов, а также встретился со спортсменами, тренерами, техническими и прочими сотрудниками, которые будут участвовать в соревнованиях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
олимпийские игры Си Цзиньпин спорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Моргенштерн хочет представлять Россию на «Евровидении»
Си Цзиньпин посетил спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских ...
Смольный не собирается отменять ограничительные меры, связанные с COVID-19
Киркоров прокомментировал запрет на посещение Литвы
Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после неудачного падения
Российский школьник скончался прямо во время урока
Врачи рассказали о самочувствии экс-вратаря «Зенита»
В МО «Смольнинское» задержали 13 депутатов, которые мешали досугу детей