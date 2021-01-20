Украинец убил троих людей и вышел голым покурить

Мужчину задержали во время прогулки с головой в руках.

В Одессе в среду, 20 января, произошло жестокое убийство. Об этом сообщает издание «Думская».

Все случилось на проспекте Небесной сотни. Там в одной из квартир были зверски убиты три человека. Преступник двум жертвам отрезал головы, а третьей вспорол живот и вытащил внутренности. После этого окровавленный мужчина вышел на улицу, чтобы покурить. В руках он держал голову одного из мертвецов.

Жильцы дома, увидев страшную картину, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и отвезли в отдел. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан обвиняемый на Большевиков за убийство жены топором. Они внезапно поссорились и супруг не сдержал свои нервы. Он нанес ей 12 ударов топором по голове.