Задержан обвиняемый на Большевиков за убийство жены топором

В Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу, обвинение предъявлено мужчине 1988 года рождения. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.

По версии следствия, мужчина был в состоянии сильного опьянения, когда устроил конфликт с женой. Они внезапно поссорились и супруг не сдержал свои нервы. Он нанес ей 12 ударов топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Инцидент произошел в одном из домов по проспекту Большевиков.

Отметим, что накануне в полицию обратилась петербурженка, она рассказала, что ее 30-летняя дочь три дня не выходила на связь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК возбудил дело: петербуржец избил врача, а затем распылил баллончик с газом.