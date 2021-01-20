СК возбудил дело: петербуржец избил врача, а затем распылил баллончик с газом

В Северной столице удалось задержать мужчину, который обвиняется в избиении врача-иммунолога. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Инцидент случился 18 января в Невском районе. По предварительным данным, мужчина напал на врача-иммунолога в детской поликлинике на Караваевской улице. Конфликт стал причиной избиения женщины. В итоге, потерпевшую госпитализировали с травмами, а также ожогами после распыления баллончика с газом в глаза.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу, на данный момент обвиняемый задержан. Им оказался мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяного мужчину нашли в съемной квартире на Большевиков с трупом жены. Накануне в полицию обратилась петербурженка, она рассказала, что ее 30-летняя дочь три дня не выходила на связь.